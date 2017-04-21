​Югра в середине списка регионов страны по доступности бензина

ХМАО расположился на 40 месте в рейтинге регионов страны по доступности автомобильного топлива. Список составлен аналитиками издания «Индикаторы российского рынка нефтепродуктов» и опубликован сегодня «Известиями».

По данным аналитиков, сегодня в Югре средняя цена бензина марки АИ-92 составляет 36 рублей за литр, АИ-95 — 38,3 рубля за литр, дизельного топлива — 42,5 рубля за литр. При этом округ расположился на четвертом месте среди региону по количеству литров бензина, которое можно купить на среднюю зарплату. По подсчетам издания, среднестатистический житель округа может позволить 1729 литров автомобильного топлива в месяц.

Тюменская область и Ямал расположились в рейтинге на 15-м и 6-м местах соответственно. В ЯНАО средняя цена АИ-92 составляет 34,5 рубля за литр, АИ-95 — 37,4 рубля за литр, ДТ — 38,6 рубля за литр. Округ — лидер рейтинга по количеству литров бензина, которое можно купить на среднюю зарплату (2464 литра).

В Тюменской области АИ-92 обойдется в 35,2 рубля за литр, АИ-95 — 39,8 рубля за литр, ДТ — 38,7 рубля за литр. На среднюю зарплату тюменцы могут приобрести 1702 литра топлива. И это — пятое место в рейтинге по этому показателю.

Самый дорогой бензин — на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе. Абсолютными рекордсменами по стоимости являются Якутия (почти 50 рублей за литр) и Чукотка (51,5 рубля). Доступнее всего бензин в Республике Марий Эл (АИ-92 — 33,8 руб. за литр) и Новосибирской области (АИ-92 — 34 руб. за литр).