​В Югре из-за непогоды может вырасти количество ДТП

Госавтоинспекция Югры выступила с предупреждением к водителям: нынешняя непогода может спровоцировать возрастание дорожно-транспортных происшествий. В округе сегодня сегодня ожидаются обильные снегопады, резкий ветер, гололед.

Поэтому автоинспекторы обращаются к автомобилистам с призывом соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях: избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между средствами особенно на загородных трассах и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям.

Пешеходам тоже важно усилить внимание и осторожность при переходе проезжей части. «Перед выходом на дорогу несколько раз посмотрите по сторонам, убедитесь в безопасности вашего передвижения», - напоминают специалисты.

Отметим, что непогода задержится в округе и завтра. Однако уже в воскресенье, по прогнозам синоптиков, потеплеет и ветер стихнет.