​Пожаловаться на плохие дороги можно будет через мобильное приложение

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» разрабатывается специальное мобильное приложение, которое позволит любому владельцу гаджета в режиме онлайн направить в ведомство видео или фото, свидетельствующие о плохом состоянии дороги. А затем получать ответ о принятых чиновниками мерах.

Разрабатывают приложение по заказу Росавтодора. «Программа разрабатывается Запустить приложение планируется уже в июне нынешнего года», - цитирует заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова «Российская газета».

Заказчики рассчитывают, что приложение позволит создать систему широкого общественного контроля за состоянием трасс всех уровней: от федеральных - до муниципальных. Отчитываться об устранении недостатков чиновники буду не только в письменном виде. Их обяжут так же на видео или фото подтверждать проведенные работы.