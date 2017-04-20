​Весеннее половодье в Югре прогнозируется на уровне 2016 года

Предварительный анализ складывающихся гидрометеорологических условий дает основания предполагать, что сроки вскрытия рек в Ханты-Мансийском округе ожидаются в текущем году в основном около нормы.

По состоянию на 10 апреля, на водоемах округа наблюдается ледостав, толщина льда на реках большинстве пунктов наблюдений составила от 20 до 90 см, что в основном меньше нормы.

Ежедневно на реках округа наблюдается небольшой подъем уровней воды с интенсивностью от 1 до 5 сантиметров в сутки (по данным на 12 апреля). На реке Конда появились первые весенние ледовые явления в виде воды на льду и потемнения ледового покрытия.

Высшие уровни весеннего половодья в реке Обь ожидаются около нормы. Паводкоопасная ситуация может сложиться на реках Иртыш и Конда. На Иртыше высшие уровни воды ожидаются на 0,6-1,1 метра выше среднемноголетних значений, на Конде – на 0,3-0,5 метра выше среднемноголетних значений. Прогнозируемые высшие уровни не достигают критической отметки «Опасные явления». На остальных реках округа высшие уровни ожидаются около нормы и ниже на 0,6-1,25 метра.

Высота подъема уровня воды будет зависеть от развития половодья на территории юга Тюменской области. В значительной степени формирование уровней воды в период весенне-летнего половодья будет определяться характером весны, а именно интенсивностью снеготаяния, количеством осадков и изменением величины снегозапасов.

Для снижения возможных негативных последствий от половодья и паводковых вод в Югре организованы все необходимые подготовительные мероприятия, в соответствии с графиком проведены работы по ослаблению ледового полотна на реках, проверены все гидротехнические сооружения, укреплены земляные дамбы. В округе созданы 45 пунктов временного размещения населения на случай эвакуации людей из подтопленных территорий. Мониторинг уровня воды в реках будут осуществлять 46 гидропостов.

Общая группировка сил, созданная на территории автономного округа для противодействия «большой воде» и помощи населению, составляет более 10 тысяч человек и 2 тысяч единиц техники.

Анализ оперативной обстановки на территории Югры в паводокоопасный период будут осуществлять в круглосуточном режиме единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований и Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому округу.