​Апрельская метель: В пятницу в Югре поднимется сильный ветер и пройдет снег

В пятницу, 21 апреля, в Югре ожидается неблагоприятная погода, сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду. Местами в округе ветер усилится до 16-21 метра в секунду, на дорогах будет скользко, в северо-западных районах ожидается снегопад.

Температура ночью ночью составит -2,-7 ºС, по северным районам при прояснениях до -10,-15 ºС, по южным районам 0,+5 ºС, днём +10,+15 ºС, по западным и северным районам +2,+7 ºС.

22 апреля неблагоприятная погода сохранится: ожидаются осадки различной интенсивности, гололедные явления, порывистый ветер и понижение температуры. 23 апреля погода улучшится, температура воздуха станет выше.