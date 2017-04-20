​Верховный суд запретил Свидетелей Иеговы

Управленческий центр Свидетелей Иеговы признан Верховным судом РФ экстремистской организацией. Ее деятельность на территории России запрещена. Решение принято сегодня, 20 апреля, сообщает «Медуза». Теперь организация будет ликвидирована.
Минюст приостановил деятельность управленческого центра, который является центральной организацией Свидетелей Иеговы в России, в конце марта. В ведомстве утверждали, что организация распространяет экстремистскую литературу.
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