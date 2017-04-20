​Time включил Путина в сотню самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира. В топ в категорию «Лидеры» включен и президент России Владимир Путин. Вместе с российским лидером в эту категорию попали президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер КНР Си Цзиньпин и другие, уточняет РБК.

О каждом участнике списка написана отдельная колонка. Автором колонки про российского президента стал бывший президент СССР Михаил Горбачев. «Столкнувшись с кризисом, который он унаследовал от своего предшественника, президенту Владимиру Путину удалось стабилизировать ситуацию, сохранить российское государство и укрепить его экономическое положение», — написал он, а также указал на необходимость изменения системы правления в России и выразил убежденность, что России удастся добиться успеха «только путем демократии».