​В ФСБ сообщили о том, что заказчик теракта в петербургском метро установлен

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о том, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро, передает РИА «Новости». Всего по по делу о теракте задержаны около десяти человек. Один из предполагаемых организаторов атаки - уроженец Киргизии Аброр Азимов - задержан во вторник. Суд арестовал его до третьего июня. По версии следствия, он лично готовил смертника. Спецслужбы также задержали брата предполагаемого организатора теракта — Акрама Азимова. Во время обыска у него нашли боевую гранату. Следователи считают, что мужчина помогал в переправке денег для подготовки взрыва и в организации связи с международными террористами. По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля, тогда погибли 15 человек. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.