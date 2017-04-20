​Предприниматели Октябрьского района привлекли в муниципалитет 41 млн рублей инвестиций

Предпринимательское сообщество Октябрьского района заметно активизировалось в привлечении инвестиционных вложений в развитие своего бизнеса. За пять лет в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» было дополнительно привлечено инвестиций из окружного бюджета на 41 млн рублей, сообщает «Открытый регион».

Акцент в привлечении инвестиций делается не на большие холдинги и корпорации, а на мини-производства, которые гораздо быстрее окупаются, менее финансово-ёмкие, легче перестраиваются на спрос потребителя. На привлеченные средства субъекты малого предпринимательства в сельских поселениях района смогли построить и реконструировать 31 объект. Ежегодно предпринимателями района создается около 100 рабочих мест.