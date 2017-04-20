​Депутаты Госдумы предлагают захоронить Ленина: законопроект подготовлен к дню рождения вождя

Депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» и ЛДПР подготовили к дню рождения Владимира Ленина законопроект о захоронении вождя, сообщает RT. Авторами инициативы стали Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Евгений Марченко и Николай Брыкин, представляющий Госдуму в Верховном суде.

«Согласно поправкам в закон «О погребении», мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идёт о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле. Внесённый законопроект должен восполнить юридический пробел и наконец поставить точку в деле Ленина. Большинство граждан России поддержат такое решение», — отметил Сысоев.