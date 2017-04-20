Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве военнообязанных, находящихся в запасе, на двухмесячные военные сборы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА «Новости». Сборы будут проходить в Вооруженных силах, органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности. Их сроки должны быть согласованы с региональными властями, за исключением проверочных мероприятий, время проведения которых определит Минобороны. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Путин подписал указ о призыве на военнообязанных, находящихся в запасе, сборы в 2017 году
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