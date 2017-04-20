​В Югре стало больше медучреждений, где можно бесплатно узнать свой ВИЧ-статус // СПИСОК

В Югре продолжается бесплатный скрининг по тестированию на ВИЧ и гепатиты В и С. Его участниками уже стали медицинские организации Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Мегиона, Пыть-Яха, Урая, Березовского района.

«Для проведения скрининга приоритетной определена возрастная группа 20-49 лет, среди которых: население, обратившиеся в медицинскую организацию для профилактических медицинских осмотров; беременные женщины, их мужья и половые партнеры; а также учащиеся ВУЗов и СУЗов автономного округа, - отметили в пресс-службе Центра профилактики и борьбы со СПИД Югры. - Ранняя диагностика больных ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С с помощью массового скрининга позволяет начать своевременное лечение и сократить смертность от этих заболеваний».

Обследование можно пройти в следующих медицинских организациях:

Сургут

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №1»

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №2»

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №3»

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №4»

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №5»

Нефтеюганск

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская городская клиническая больница им. В.И. Яцкив»

Нижневартовск

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская поликлиника»

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника»

Мегион

БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница № 1»

БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница № 2»

Ханты-Мансийск

БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница»

Пыть-Ях

БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»

Урай

БУ ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая больница»

Березовский район

БУ ХМАО-Югры «Березовская районная больница»