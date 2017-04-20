​«Барсова гора» может стать музеем-заповедником

Во время сегодняшнего заседания Общественного совета администрации Сургутского района главной темой повестки оказалось будущее урочища «Барсова гора». В качестве сценария развития природно-археологического парка рассматривалось создание музейно-туристического комплекса и заповедника. На данный момент урочище носит статус достопримечательного места.

«Барсова гора является уникальным местом не только для района, но и для всего округа, а может быть и страны. Она была сформирована в результате движения ледника около 170-200 тысяч лет назад с плато Путорана, это окрестности Норильска. Отличительной особенностью урочища является высокая концентрация археологических памятников на небольшой территории, - рассказал старший научный сотрудник природного парка «Барсова Гора» Петр Сташкин. - Проблема в том, что под действием антропогенных факторов все достопримечательности парка разрушаются: кто-то мусор привозит и выбрасывает, кто червей копает, а кто приезжает на шашлыки.

Без статуса заповедника Барсова гора может быть просто потеряна. Музейный же комплекс позволит заниматься научно-просветительской деятельностью среди населения города и района. Решение нужно принимать в течение года, потом ситуация в парке может ухудшиться».

Участники встречи обсудили и музейно-туристическое развитие парка. Однако, по словам начальника управления культуры, туризма и спорта администрации района Руслана Марценковского, для начала следует рассмотреть варианты будущего Барсовой горы по отдельности.

«У нас есть два подхода. Первый подразумевает, что Барсова гора получит статус заповедника и тогда мы наймем злых людей, которые будут следить, чтобы по парку не ходили посторонние. Это чисто научная цель – сохранить археологические памятники.

Другой подход – музейно-туристический. Люди ведь хотят не только на словах знать, что это уникальное место. Они хотят потрогать руками, посмотреть глазами и показать своим детям. Для этого нам необходим музейный комплекс. Как его построить – другой вопрос, можем, в конце концов, поискать инвесторов. Эти два подхода могут вообще не пересекаться, а могут и совпадать», - поделился своей позицией чиновник.

В конечном итоге участники Общественного совета поддержали инициативу создания музейно-туристического комплекса и заповедника. Дальнейшую судьбу парка определят власти района и округа.