​Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков работал в Ханты-Мансийском районе

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) в рамках работы в Ханты-Мансийском районе, где провел встречу с главой района Кириллом Минулиным. Во время общения были затронуты различные аспекты жизнедеятельности, проблемы и достижения района.

«Для достижения наилучших результатов различные ветви власти должны работать совместно, - сказал Михаил Селюков. – Только общими усилиями возможно добиться эффективного решения проблем, планомерно двигаться вперед».

Также Михаил Селюков провел прием граждан по личным вопросам. Были затронуты жилищные проблемы, вопросы здравоохранения и социальные объекты. По результатам всех обращений были даны разъяснения. Проблемы, озвученные на приеме граждан, находятся на контроле депутата

В завершении рабочего дня Михаил Селюков встретился с партактивом Ханты-Мансийского районного отделения ЛДПР.