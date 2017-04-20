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​СМИ: В Совете федерации предлагают возвращать деньги, потраченные на отдых в России

Гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России, предлагают делать налоговый вычет до 120 тысяч рублей, пишут сегодня «Известия». Соответствующие предложения комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике были высказаны на последнем заседании рабочей группы Минздрава по подготовке Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса Российской Федерации. СФ официально внесет это предложение в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни.

Сейчас вычет распространяется только на расходы на лечение и составляет не более 30 процентов от стоимости путевки. Если ввести налоговый вычет на стоимость внутрироссийского отдыха, можно будет, по мнению сенаторов, существенно увеличить объем российского туристического рынка.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 36, комментариев: 0


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