​В Сургутском регионе СвЖД отремонтируют железнодорожные переезды

В 2017 году в Сургутском регионе СвЖД проведут капитальный ремонт железнодорожных переездов. На эти цели компания планирует потратить восемь миллионов рублей. Устройством заграждения переезда будет оборудован переезд 216 км перегона Ноябрьск 2 – Топумей. На пяти переездах заменят резинокордовый настил. Подобные технические меры позволяют планомерно повышать уровень безопасности в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

«Переезды относят к числу важнейших объектов транспортной инфраструктуры. При эксплуатации они подвергаются ежедневному воздействию как со стороны проезжающих поездов, так и от потока автомобилей. Поэтому железнодорожники на постоянной основе проводят мероприятия технического и профилактического характера, направленные на повышение надежности инфраструктуры», - отметили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Всего в 2017 году на капитальный ремонт, модернизацию и работы по текущему обновлению Свердловской магистрали будет направлено 43 млн рублей.