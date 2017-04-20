​АТОР: Россияне предпочитают отдыхать по системе «Все включено»

Почти две трети россиян предпочитают All Inclusive на летнем отдыхе, пришли к выводу аналитики АТОР.

В результате проведенного ими исследования, выяснилось, что в марте потенциальные туристы искали туры с помощью сервисов Слетать.ру на 36,2 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. В целом, рост спроса на популярные летние пляжные направления составил 92 процента к аналогичному периоду прошлого года. Наилучшую динамику роста к прошлому году продемонстрировали такие направления, как Турция, Китай, Тунис, Иордания, Мальта, Грузия, США, Нидерланды, Эстония и Беларусь.

В марте наиболее предпочтительными у потенциальных туристов были пятизвездочные отели. На такой вариант размещения приходилось 32,3 процента поисковых запросов, к прошлому году число обращений выросло на 125 процентов. Еще 27,6 процента рассматривали варианты пребывания в четырехзвездочных гостиницах. На поиск путевок на базе отелей категории «три звезды» пришлось лишь 15,5 процента запросов пользователей Слетать.ру, что на 16 процентов меньше, чем годом ранее.

Туры с питанием по системе All Inclusive и Ultra All Inclusive интересовали 63 процента пользователей – на 89,8 процента больше чем годом ранее