​Роспотребнадзор забраковал 324 тонны продуктов, произведенных и завезенных в страну

В первом квартале 2017 года Роспотребнадзор проверил более 11 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами. В результате, забраковано более 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн.

В пресс-службе ведомства отметили, что за этот период несколько снизились доля обнаруженных нитратов. Удельный вес проб пищевых продуктов, несоответствующих по микробиологическим показателям, также остается стабильно невысоким. Наиболее высокий показатель несоответствия по микробиологическим показателям зафиксирован среди рыбной, птицеводческой и молочной продукции.

В структуре пищевой продукции, несоответствующей требованиям по показателям фальсификации, наибольшая доля приходятся на молочную (7,5%) и импортную рыбную (6,5%) продукцию.

«Вся фальсифицированная продукция изъята из оборота, по всем фактам обнаружения в обороте фальсифицированной продукции территориальными органами Роспотребнадзора проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении производителей и продавцов. По результатам приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий», - заключили в ведомстве.