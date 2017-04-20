​В Радужном по программе капремонта домов отремонтировали 12 лифтов

В городе Радужном по программе капитального ремонта приняли работы по замене лифтов в двух многоквартирных домах, сообщает пресс-служба окружного Фонда капремонта. В общей сложности было принято 12 лифтов.

Комиссия в составе сотрудников Югорского фонда капитального ремонта, городской администрации, управляющей компании и жильцов дома смогла оценить лифты, сделанные по современным технологиям. Новые лифты оборудованы шрифтом Брайля, имеют пониженную шумность и полностью соответствуют установленным нормам энергоэффективности.

В 2017 году в городе планируется отремонтировать 44 лифта, направив на эти цели порядка 80 миллионов рублей.