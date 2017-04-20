​Жители Югры принимают участие в обсуждении Стратегии-2030

Почти тысяча жителей Югры приняли участие в обсуждении Стратегии развития округа до 2020 и на период до 2030 года. Они оставили 250 предложений, дали больше 300 комментариев и более тысячи оценок. Текст стратегии размещен на сайте правительства округа. Сейчас результаты общественного обсуждения сведены в общий документ, рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Данные документа говорят о том, что югорчан заботит промышленность. По результатам общественного обсуждения в Стратегии появился дополнительный раздел – «Бережливый регион». В этом разделе самое пристальное внимание уделено технологиям бережливого производства, эффективность которых получила общемировое признание.

Следующая тема, которая волнует жителей округа, - «маркетинг Югры», включая продвижение узнаваемого бренда территории, создание условий для положительного имиджа автономного округа в Российской Федерации и за ее пределами. Большое внимание участники дискуссии уделили теме развития человеческого капитала, в частности созданию возможностей для повышения уровня профессионального образования и общего развития в любом возрасте для различных групп населения.

В ходе обсуждения жители Югры подняли тему энергосбережения, совершенствования структуры автомобильных дорог и транспорта, «народной (гражданской) экологии».

«Не все предложения и рекомендации вошли в текст Стратегии, многие из них будут рассмотрены при разработке новых государственных программ и корректировке существующих», - отметили в департаменте.