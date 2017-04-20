​Фракция ЛДПР в Думе ХМАО предлагает разрешить депутатам пятиминутное выступление до начала заседаний

Депутаты фракции ЛДПР направили проект постановления, которым предлагают внести изменения в статью 60 Регламента Думы Югры. А именно внести в изменение в пункт 1 данной статьи Регламента, принятого постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 июня 2016 года № 2171 , дополнив абзацем следующего содержания: «Перед утверждением повестки дня заседания Думы на основании обращения депутатской фракции, представленного в письменной форме на имя Председателя Думы перед началом заседания Думы, представителю депутатской фракции предоставляется слово для выступления по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Выступление представителя депутатской фракции не может превышать 5 минут».
Руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков считает, что данный проект разработан с целью укрепления демократии в регионе и донесения своей позиции до общественности: «Подобного рода пятиминутки зарекомендовали себя на федеральном уровне. Мы на прошлом заседании заслушали Отчет о деятельности Думы Югры за прошлый год, и нужно сказать, что он показателен в том, что региональный парламент по многим вопросам находится на передовых местах в сравнении с законодательными органами власти других субъектов Российской Федерации. Мы не скрываем, и открыто заявляем, что подобного рода возможность лишь упрочит позиции депутатов всех фракций независимо от политической принадлежности. Это своего рода дополнительная площадка для выражения мнения своего избирателя. Мы часто встречаемся с людьми, и они поднимают вопросы, которые не рассматриваем на том или ином заседании. В случае одобрения нашего законопроекта у каждого депутата появится еще одна дополнительная неоспоримая возможность для выражения мнения нашего избирателя».
Тем более, что принятие подобного проекта постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О внесении изменения в статью 60 Регламента Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета автономного округа. Точно так же он не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов.
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