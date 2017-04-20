​В Тюмени на ремонт и благоустройство дорог, тротуаров и газонов потратят 420 миллионов рублей

Тюменские власти потратят 420 миллионов рублей на то, чтобы привести в порядок дороги, тротуары и газоны, сообщает 72.ru. В первую очередь, в городе собираются избавится от ям, провалов и колейности на дорогах. После чего их ждет приборка уличными пылесосами.

«Основные виды работ, часть из которых уже ведётся, – это ямочный ремонт, выравнивание колодцев, очистка проезжей части и тротуаров от мусора, скос и уборка газонов, помывка опор наружного освещения и замена изношенных дорожных знаков», – рассказал замруководителя департамента дорожной инфраструктуры Евгений Сорокин.

Фото: 72.ru

Все эти работы подрядные организации будут проводить поэтапно, согласно утверждённому графику. Уже на этой неделе в городе начнётся борьба с проблемными участками проезжей части, где обнаружены провалы асфальта, колейность и просадка колодцев. В частности, ликвидации на данный момент требуют больше 120 ям. Кроме того, в числе прочих работ по преображению Тюмени после затяжной зимы – выравнивание люков свыше 100 колодцев, которые расположены на проезжей части. Также подрядные организации освободят дорожные знаки от веток, которые затрудняют их видимость. Что касается дорожной разметки, то к её нанесению с помощью специального ультра белого термопластика рабочие приступят в скором времени, когда дневная температура будет достигать 20 градусов тепла. На отдельных участках разметка появится уже к 9 мая, её будут наносить краской.