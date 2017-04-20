​В Сургуте и Нефтеюганске одновременно сгорели два ВАЗа

В среду, 19 апреля, в 19.14 в Сургуте на улице Инженерная загорелся автомобиль ВАЗ-2110. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Через десять минут «десятку» удалось потушить.

Примерно в это же время в одиннадцатом микрорайоне Нефтеюганска загорелся ВАЗ-2115. Сообщение о пожаре поступило в 19.23, на место выехали две единицы техники и пять человек личного состава. Уже в 19.29 спасатели справились с огнем, сообщили в прес-службе ГУ МЧС по Югре.