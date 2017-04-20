​Юные экологи из Югры завоевали призовые места на форуме «Арктика – наш дом»

Победители югорского конкурса социально значимых экологических проектов Международного молодёжного экологического форума «Одна планета – одно будущее!» приняли участие в Международном молодежном экологическом форуме «Арктика – наш дом». Мероприятие прошло в Салехарде с 13 по 16 апреля и собрало представителей детских и молодежных экологических движений из Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Японии.

«В рамках программы форума ребята встретились с участниками Межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика», приняли участие в мастер-классах, посетили комплекс под открытым небом «Горнокнязевск», - рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры. - На пленарном заседании молодежь представила экологические проекты: исследовательские, эколого-просветительские и природоохранные, реализуемые на своих территориях».

Делегация из Югры, презентовавшая проект «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» как важная составляющая экологической политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», заняла 1 место в конкурсе «Лучший экологический проект Международного молодежного экологического форума».

Кроме того, делегаты из Якутии и Югры оформили выставки по экологическим мероприятиям и развитию молодежного экологического движения. Нашим регионом был представлен окружной проект «Экологическая вахта Югры» – детская акция «Помоги природе делом».

В завершение участники международного мероприятия приняли итоговую декларацию – Послание молодежи совету Губернаторов Северного Форума.