​Региональным чиновникам разрешат работать до 70 лет

В среду, 19 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий региональным чиновникам, занимающим руководящие должности, работать до 70 лет, пишет «Коммерсант». Таким образом, говорится в пояснительной записке к законопроекту, будет сохранен высококвалифицированный руководящий состав госучреждений.

Авторами проекта документа стали ставропольские депутаты. Они предлагают сохранить высококвалифицированный руководящий состав, а также уравняют региональных руководителей в правах с федеральными, которые уже имеют право работать до 70 лет.

«Если руководитель не глуп и в добром здравии, он вполне может работать. Тем более что опытных работников у нас не так много», — полагает эксперт издания профессор РАНХиГС Виктор Нечипоренко. Он также отмечает «существование проблемы с молодыми, 40 процентов которых вообще не работают, а 70 процентов — работают не по специальности». Чтобы «вовлекать молодежь в управление», господин Нечипоренко предлагает сделать чиновников, достигших 65 лет, «наставниками молодых управленцев».