​В Югорске «Шевроле Нива» въехала в магазин // ФОТО

В среду, 19 апреля, в 20.32 в Югорске 42-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», неправильно выбрал скорость движения и, съехав с проезжей части дороги, допустил наезд на препятствие. «В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.