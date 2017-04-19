​Владимир Жириновский заявил, что публикация деклараций депутатов только раздражает народ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал освободить парламентариев от обязанности декларировать имущество и доходы, сообщает «Лента.ру». «Вот эти все декларации, мы зачем это делаем? Народ раздражаем. (…) Зачем лишний раз народу создавать такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры? Это ровным счетом ничего не дает», — сказал он в ходе выступления после отчета правительства. Жириновский добавил, что в правительстве и без данных о доходах должны знать о фактах коррупции: «Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. Вы знаете, кого надо арестовывать, арестовывайте без деклараций».

В 2016 году Жириновский заработал более 79 миллионов рублей и стал лидером по величине доходов среди руководителей думских фракций. Самый большой доход среди депутатов Госдумы показал единоросс Андрей Палкин, заработавший за прошлый год свыше 678 миллионов рублей. В марте суд ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов.