​Юные югорчане стали участниками медиа-форума молодых журналистов в ВДЦ «Смена»

Девять юных жителей Сургута и Ханты-Мансийского района принимают участие в смене «Медиа-форум молодых журналистов» в ВДЦ «Смена», которая продлится до 30 апреля, сообщает департамент образования Югры.

«Главная цель смены — профориентация детей и молодежи в сфере СМИ, формирование у участников чувства гордости за отечественные СМИ и доверия к ним, а также популяризация профессий, связанных с журналистикой и СМИ», - отметили в департаменте.

Ее участниками стали 250 представителей детских и молодежных СМИ со всей страны в возрасте от 12 до 17 лет. Для них будут организованы издательства, телеканал и пресс-службы в рамках идеи конвергентной журналистики. Обучающиеся будут поделены на крупные «медиахолдинги» — экспериментальные медиа-лаборатории идей. Также юным журналистам предложат продвигать свой продукт при помощи технологии cross-promotion, обмениваясь рекламными площадями, информацией, анонсами, ссылками на материалы, включенными в медиапроцесс.

Партнерами смены выступают Московский государственный университет, Южный федеральный университет, Кубанский государственный университет, Останкинский институт телевидения и радиовещания, Информационное агентство «Интерфакс», радиостанция «Ди-FM» (106.00), Образовательно-производственный центр «Медиапарк», «Информационное агентство «Городской репортер», Журнал «Технопарк», Высшая школа экономики, Яндекс, Российское движение школьников, ККОО «Центр прикладной социологии и политологии».

Организатором участия делегации юных югорчан выступает АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр».