​Дмитрий Медведев: «Надо точно беречь лучшее в мире правительство, лучших в мире депутатов Государственной думы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который выступил 19 апреля в Государственной Думе с отчетом правительства РФ, по итогам выступления депутатов призвал беречь лучшее в мире правительство РФ и лучших в мире депутатов Госдумы.

«Коллеги, надо точно беречь лучшее в мире правительство, лучших в мире депутатов Государственной думы, безусловно так, лучше не скажешь», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Отчет Дмитрия Медведева о деятельности правительства прерывался аплодисментами депутатов около десяти раз, подсчитал ТАСС. Особо понравились парламентариям высказывания премьер-министра по успехам отечественного ОПК, в том числе по рекордному уровню выполнения гособоронзаказа. Также аплодисментами поддержали депутаты ту часть доклада премьера, где говорилось о развитии «единственного в мире» российского атомного ледокольного флота. Аплодировали депутаты и словам премьер-министра о том, что правительство не планирует повышать налоги в текущем году.

Напомним, что сегодня Дмитрий Медведев также рассказал, например, о планах правительства снизить безработицу, повысить МРОТ на уровень прожиточного минимума.

«Уважаемые коллеги, всех призываю к ответственности. Давайте вместе помогать стране, а не реализовывать политические амбиции. Наша задача именно в этом. Давайте действовать в интересах граждан нашей страны», - сказал Медведев, завершая свое выступление.

Выступление Медведева в Госдуме длилось больше трех часов. Прямую трансляцию вел телеканал «Россия 24».