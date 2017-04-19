​В Ханты-Мансийске готовятся к проведению престижных шахматных турниров

В Ханты-Мансийске в Югорской шахматной академии с 16 по 28 июня пройдут Командный Чемпионат мира по шахматам и Командный Чемпионат мира по шахматам среди женщин. Интересно, что в этом году престижные турниры впервые пройдут в одном месте и в одно время. В окружную столицы прибудут сильнейшие гроссмейстеры из 13 стран мира.

«На данный момент подготовлено и подписано соглашение между ФИДЕ и исполнительной дирекцией турниров. В состав участников каждого Чемпионата вошли предыдущий чемпион мира, три команды, занявшие призовые места на Всемирной шахматной олимпиаде, четыре континентальных чемпиона, команда федерации принимающей стороны и команда, выдвинутая президентом ФИДЕ», - приводит комментарий исполнительного директора турнира Валерия Радченко «ЮграМегаСпорт».

В Командном Чемпионате мира в Ханты-Мансийске примут участие представители Китая, США, Украины, России, Египта, Индии, Норвегии, Турции и Польши. На Чемпионате мира среди женщин выступят команды Грузии, Китая, Польши, Украины, Египта, России, Индии, США и Вьетнама. Кроме того, еще по одной команде у мужчин и женщин будут номинированы на участие в Командных Чемпионатах мира от ФИДЕ. Об этом будет сообщено дополнительно.

На данный момент уже известны составы большинства команд-участниц. Так, официальные заявки сборных команд России возглавили Ян Непомнящий и Александра Костенюк. В состав мужской команды также вошли Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов и Эрнесто Инаркиев, а женской — Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря.

Среди других именитых участников турниров чемпион мира ФИДЕ (2002-2004) Руслан Пономарев (Украина), чемпион Европы по быстрым шахматам (2014) Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), 14-ая чемпионка мира Анна Ушенина (Украина), 15-ая чемпионка мира Мария Музычук (Украина), ее сестра, чемпионка мира по блицу (2014б 2016) и быстрым шахматам (2016) Анна Музычук, чемпионка Азии (2011) Харика Дронавалли, чемпион Европы по блицу (2013) Антон Колобов и другие выдающиеся гроссмейстеры.

К сожалению, из-за участия в Paris Grand Chess Tour с 21 по 25 июля в Ханты-Мансийск не приедут чемпион мира Магнус Карлсен, бывший претендент на шахматную корону Сергей Карякин, а также сильнейшие гроссмейстеры, выступающие за США, Хикару Накамура, Уэсли Со и Фабиано Каруана.