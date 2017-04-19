​Михаил Селюков: «Очень важно, чтобы мнение горожан учитывалось»

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) принял участие в работе двух форумов, прошедших в городе Сургуте.

Всероссийский Форум «Город и гражданин: новый вектор отношений» был приурочен к 20-летию территориальных общественных самоуправлений в городе Сургуте. За это время активистами ТОСов города была проделана колоссальная работа, налажен диалог с жителями, постоянно оказывается поддержка тем, кто в ней нуждается. Участники форума обсудили варианты новых законодательных, финансовых, методических, организационных и мотивационных механизмов в разрезе взаимодействия органов власти и граждан.

Михаил Селюков отметил, что диалог между администрацией города и его жителями имеет существенное значение для комплексного понимания городских проблем и определения вектора развития. «Очень важно, чтобы мнение горожан учитывалось в принятии тех или иных решений», - подчеркнул Михаил Викторович.

Другой форум, прошедший в Сургуте, также затрагивал интересы его жителей. Речь идет о Втором урбанистическом форуме «Среда со смыслом». Организаторы форума поставили перед собой задачу найти общую концепцию и смысл в формировании городской среды. Участники высказали свое видение тех или иных объектов города в частности, и Сургута в целом. Были заслушаны доклады представителей администрации, научного сообщества, а также специалистов, приглашенных из других городов.

«Обмен мнениями и плодотворная дискуссия необходимы для принятия взвешенного и наиболее целесообразного решения. Город растет, развивается и требует новых подходов, взглядов и способов организации территорий. Убежден, форум будет полезен для выработки концепции дальнейшего развития Сургута», - сказал Михаил Селюков.