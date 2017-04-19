​Дмитрий Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»

Представитель КПРФ попросил Дмитрия Медведева, который в среду, 19 апреля, выступал в Госдуме с отчетом об итогам правительства, прокомментировать нападки на премьера со стороны оппозиционера Алексея Навального.

«Я уже на эту тему высказывался, могу лишь еще раз сказать и вам: я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев, и считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться», — цитирует ответ Медведева «Эхо Москвы».

Впервые премьер-министр прокомментировал обвинения в коррупции, появившиеся в интернете, на встрече с рабочими предприятия «Тамбовский бекон». «Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», - отмечал тогда премьер.