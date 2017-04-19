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​Дмитрий Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»

Премьер-министра попросили прокомментировать расследование ФБК в Госдуме

Представитель КПРФ попросил Дмитрия Медведева, который в среду, 19 апреля, выступал в Госдуме с отчетом об итогам правительства, прокомментировать нападки на премьера со стороны оппозиционера Алексея Навального.

«Я уже на эту тему высказывался, могу лишь еще раз сказать и вам: я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев, и считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться», — цитирует ответ Медведева «Эхо Москвы».

Впервые премьер-министр прокомментировал обвинения в коррупции, появившиеся в интернете, на встрече с рабочими предприятия «Тамбовский бекон». «Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», - отмечал тогда премьер.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 247, комментариев: 5


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Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 17:10
дима, ты не прав..... мы живём, не в феодальном строе ..... подай в суд на Навального
nk-surgut@mail.ru
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Сегодня в 17:34
…в Гаагский суд, за разглашение государственной тайны.
Дмитрий Крылов
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Сегодня в 18:35
В советский новояз были введены в оборот такие словообразования и выражения, отличительной особенностью которых была труднопереводимость на другие языки без потери заложенного в них скрытого смысла. Например, "расказачивание", "раскулачивание" и т.д. Какe. смысловую нагрузку несло название печатного органа Беломорлага "Перековка"?! Гражданам иностранцам все это было непонятно. А это и не для них придумывалось, это все предназначалось исключительно для внутреннего потребления. "Вражья вылазка", "злые происки", "с чувством полного и глубокого удовлетворения", "при всем богатстве выбора альтернативы у нас нет" - смысл ввода в оборот этих выражений заключался в том, что программировалась реакция присутствующих при их употреблении. И если у вас при прослушивании оказывался неправильно очерченный овал лица, то могли быть неприятности, в разные периоды с разной по степени тяжестью последствий.

Традиция не умирает! Из последних добавлений в великий и могучий можно упомянуть такое непонятное выражение как "киевская хунта". Или поднятое из небытия со времен борьбы с германскими социал-демократами времен Веймарской республики "либерал-фашисты". Но вот и Дмитрий Анатольевич отметился очередным достижением "лживые продукты политических проходимцев". Подразумевается, что есть проходимцы, сосредоточенные на выпуске исключительно честных продуктов. Впрочем надо признать, что большинство его "отливаемых в граните" новых форм все же будет бороться за место в истории с творчеством такого мастера русского языка, как Виктор Степанович Черномырдин.
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 20:34
"Подразумевается, что есть проходимцы, сосредоточенные на выпуске исключительно честных продуктов. Впрочем надо признать, что большинство его "отливаемых в граните" новых форм все же будет бороться за место в истории с творчеством такого мастера русского языка, как Виктор Степанович Черномырдин."

вот это- пять!!!
Хотя, Виктор Степаныч- во всех отношениях- многократно ярче был... Но Димон- апофигистичнее!!!
Швондер
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Сегодня в 21:15
Ваще то он вам не димон(с)

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