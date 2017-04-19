​Дмитрий Медведев ожидает снижения безработицы в России

Правительство России ожидает, что в этом году уровень безработицы в России упадет ниже пяти процентов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отчитываясь об итогах работы правительства в Госдуме. Премьер отметил, что сейчас ситуация с безработицей не такая сложная, как два года назад. «Число безработных, которые стояли на учёте в службе занятости, было меньше в прошлом году, чем количество предлагаемых вакансий», - отметил он.

«Уровень безработицы составил 5,5 процента. В этом году мы рассчитываем, что она должна опуститься ниже пяти процентов», — цитирует Медведева «Лайф».

Ранее Минтруд сообщил, что сейчас в России нет предпосылок для роста безработицы. Ее уровень, по данным на 6 апреля, составлял 5,6 процента от уровня экономически активного населения. По мнению Минтруда России, в 2017 году безработица не превысит 5,8-5,9 процента.