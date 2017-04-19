​Магистрант СурГУ стала победителем премии имени А.А.Дунина-Горкавича

В Югре в рамках Года экологии проходит XIII межрегиональная научно-практическая конференция имени А.А.Дунина-Горкавича — известного лесовода и краеведа. Традиционно на конференцие вручается премия имени ученого, на которую могут претендовать студенты и магистранты трех Сургутского, Югорского и Нижневартовского госуниверситетов. В этом году победителем стала магистрант Сургутского госуниверситета Екатерина Моисеева, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

В ходе пленарного заседания конференции были представлены несколько докладов. Например, доктор биологических наук Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН Станислав Арефьев свой доклад посвятил теме «А.А.Дунин-Горкавич и историческая преемственность югорского кедра», а руководитель Центра дистанционного зондирования земли ЮНИИТа Владимир Хамедов выступил с докладом на темц создания электронного атласа экспедиций А.А.Дунина–Горкавича. В нем визуализированы маршруты экспедиций исследователя с 1898 по 1902 год. В рамках научно-практической конференции работали пять секций: лесное хозяйство, экология и природопользование, краеведение и туризм, обско-угорский мир, сельское хозяйство.