Югорский фонд капремонта опубликовал перечень домов, которые ждет капремонт в 2018 году

В 2018 году в Югре проведут капитальный ремонт в 381 многоквартирном доме. Специалисты окружного Фонда капремонта уже сформировали предложения по перечню работ, которые до 1 мая этого года будут направлены собственникам помещений.

«В этих предложениях указаны перечень и объем работ, планируемых к проведению в следующем году, источники финансирования капремонта, его стоимость и сроки проведения. Надо отметить, что предложения о проведении капитального ремонта будут направлены в адрес председателя или членов совета многоквартирного дома. Копии предложений получат органы местного самоуправления и организации, осуществляющие управление или обслуживание многоквартирных домов», - отметили в пресс-службе Фонда.

На принятие окончательного решения – принимать или не принимать данное предложение — у жителей домов будет три месяца. «Если предложение принимается, то необходимо направить протокол о принятии такого решения в Югорский фонд. Если же на собрании будет принято решение заменить вид работ, то важно помнить, что такую замену необходимо производить в рамках запланированной на капремонт суммы. К примеру, если было запланировано на капремонт системы электроснабжения дома 300 тысяч рублей, то поменять виды работ на капремонт фасада, обновление которого обходится в разы дороже, не получится. В этом случае можно принять решение о переносе срока капремонта на более поздний период, чтобы накопить необходимую сумму. В случае если собрание по какой-либо причине не состоялось, решение о проведении капремонта в доме принимают органы местного самоуправления», - пояснили в фонде.

Отметим, что, согласно перечню, опубликованному на сайте Фонда, в Сургуте в следующем году отремонтируют 61 дом. Потратить на это планируют почти 917 млн рублей. Подробнее с перечнем домов, подлежащих капремонту, и планируемых работ можно ознакомиться здесь.

Напомним, в 2017 году у Сургуте планируют провести капитальный ремонт в 69 многоквартирных домах. Потратить на них планируют порядка 954 млн. рублей. Подрядчики уже определены, а в некоторых домах ремонт уже начался.