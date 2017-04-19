​Росстат: Реальные доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента

В первом квартале 2017 года Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян на 0,2 процента по сравнению с таким же периодом 2016-го, передает ТАСС. К марту этого года в годовом выражении доходы упали на 2,5 процента, а к февралю 2017 года данный показатель вырос на 1,4 процента.

Денежные доходы в среднем на душу населения в марте 2017 года увеличились в годовом выражении на 1,9 процента - до 29627 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам марта составила 37,64 тысяч рублей, что на 5,8 процента выше, чем годом ранее.

Напомним, реальные доходы россиян возобновили падение в феврале этого года. Тогда они сократились на 4,1 процента после январского роста на 8,1 процента.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития ожидает роста реальных доходов россиян в нынешнем году. «Важный момент, что как в рамках базового, так и целевого сценария мы ожидаем роста реальных располагаемых доходов населения, которые позволят переломить негативный тренд на рост бедности, который мы наблюдали в последние годы. Уже в 2017 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна снизится до 12,9 процента с 13,5 процента в 2016 году. В рамках целевого сценария к 2020 году мы ожидаем снижения этого показателя до 11,3 процента», — сказал министр на заседании правительства.