​В Ялуторовске на Красную горку испекут яичницу из 1000 яиц

В городе Ялуторовск Тюменской области планируют устроить в нынешнюю субботу на Красную горку настоящие народные гулянья. На Сретенской площади местных жителей, а также гостей из ближайших городов ждут ярмарки, уличные игры, массовый хоровод и настоящие свадебные торжества. Пары, которые верят в то, что свадьба на Красную горку сделает их счастливыми, смогут в этот день пуститься в пляс и поводить хороводы с вечно юной девушкой Ладой – главным персонажем этого праздника.

А кульминацией Красной горки в Ялуторовске станет церемония приготовления яичницы из 1000 яиц на знаменитой трёхметровой сковороде. «Это гастрономическое шоу, в отличии от попытки выпекания блина, пройдёт впервые, и все гости праздника смогут отведать это привычное блюдо в необычном формате», - отмечает корреспондент портала 72.ru.

Праздник пройдет с 10:00 до 15:00, вход на мероприятие – свободный, возрастных ограничений нет.