​Волонтеров и юнкоров Югры объединить окружной фестиваль

В Югре во второй раз пройдет фестиваль «Югра Молодежная», который объединит волонтеров и юнкоров округа. До 1 июня у юных журналистов есть шанс подать заявки на участие в нем, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Нужно просто предоставить свои видеоролики и печатные материалы социальной направленности на сайте Югражданин.РФ.

Для участников фестиваля пройдут круглые столы и мастер-классы от членов Союза журналистов России, главных редакторов региональных СМИ и представителей волонтерских объединений России.

«Важно, чтобы уже в школе у подростков, детей формировалась активная гражданская позиция, чтобы они умели отличить черное от белого, умели видеть чужую беду и помогать тем, кто оказался в опасности – во дворе или в интернете», - отметила председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.

Положение о конкурсе и требования к заполнению заявок содержатся размещены на Югражданин.РФ. Вопросы по участию в конкурсе можно задать по телефону (3467) 356-313.