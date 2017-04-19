​Интерес россиян к Турции снизился: опасаясь ограничений, туристы выбирают другие направления

Динамика бронирований туров в Турцию замедлилась на фоне сообщения Росавиации о возможном ограничении чартерного сообщения. Об этом «Коммерсанту» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По данным АТОР, за минувшую неделю число бронирований сократилось на 30–60 процентов по сравнению с прошлой неделей.

По данным представителя Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, число бронирований снизилось на 20–30 процентов. Она прогнозирует, что низкий спрос на Турцию растянется на несколько недель. «В дальнейшем, если никаких негативных событий не произойдет, интерес к направлению начнет постепенно восстанавливаться», — надеется госпожа Тюрина.

Отмечается, что за это же период, по оценкам Onlinetur.ru, интерес к Кипру вырос на 55 процентов, к Тунису — на 61 процент, к Греции — на 71 процент, к Таиланду — на 15 процентов.

Телеграмму о возможной приостановке чартерного авиасообщения между Турцией и Россией Росавиация распространила среди перевозчиков 10 апреля. До выхода сообщения Росавиации Турция считалась наиболее популярным направлением летнего бронирования. По ранее обнародованным АТОР оценкам, на эту страну приходилось около трети от всех продаж туроператоров.