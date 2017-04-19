Ханты-Мансийский НПФ присоединился к музыкальному флешмобу #ГовориПеснями. Эту интернет-активность в социальных сетях поддержал целый ряд крупных российских компаний.

Суть флешмоба заключается в следующем. Компании составляют плейлисты, в названиях треков которых зашифровано послание. Ханты-Мансийский НПФ создал музыкальный плейлист, в котором благодарит своих клиентов за выбор и заверяет в его правильности. Названия песен в плейлисте складываются во фразу: «Я люблю вас всех. Есть у меня одна цель: я буду работать для тебя многие лета, в результате, твоя пенсия будет больше!»

История флешмоба #ГовориПеснями началась с того, что американка бросила своего парня с помощью плейлиста в сервисе Spotify. Названия треков в нем складывались во фразу о расставании. Издание «Медуза» предложило аналогичный плейлист в «Яндекс.Музыке» из русскоязычных композиций. Позже эту тему подхватили российские компании, такие как Промсвязьбанк, Рокетбанк, «Яндекс.Деньги», Хоум Кредит Банк, Почта Банк и «Точка».