​Роструд назвал плюсы электронных трудовых книжек

Роструд поддержал добровольный переход на электронные трудовые книжки, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По мнению главы Роструда Всеволода Вуколова, электронная трудовая книжка позволит защитить права тех, кто работает дистанционно, вахтовиков. А для работодателя - значительно снизить издержки на бумажную пересылку документов, но при этом надо создать условия, при которых документооборот станет проще.

Предложение о введении электронной трудовой книжки высказал ранее глава Сбербанка Герман Греф. «Мы живем в условиях этого хаотического совершенно законодательства, которое было написано в двадцатых годах прошлого века. И это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носится с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», — цитирует главу Сбербанка РИА «Новоси».