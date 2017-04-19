​В Тюменской агломерации отремонтируют почти 250 километров дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

В Тюменской области проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется на территории Тюмени и Тюменского района — в Тюменской агломерации. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры рассчитана на всю дорожную сеть этих муниципалитетов. Ее протяженность составляет 3140 км, из них в нормативном состоянии находится примерно 2222 км, это больше 70 процентов от всей дорожной сети. В 2017 году запланировано отремонтировать 249 км. Уже определены 273 объекта ремонта, в том числе девять находится на федеральных автомобильных дорогах, 14 на региональных и 250 объектов на местных дорогах.

Решения приняты по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое прошло под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял в нем участие в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, главной темой обсуждения на заседании стала реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». «Ожидается, что реализация этой программы позволит снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, иными словами, «очагов аварийности», со 107-ми в 2016 году до 16-ти в 2025 году. Во-вторых, увеличить долю протяженности дорожной Тюменской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, до 86 процентов в 2025 году. Для сравнения: целевое значение по РФ к 2018 году составит 50 процентов, к 2025 — 85 процентов», - уточнили в пресс-службе губернатора.

Отметим, что России в этом году в рамках проекта будет построено, отремонтировано и отреконструировано около пяти тысяч автомобильных дорог, ликвидировано порядка тысячи очагов аварийности. На эти цели регионам выделены средства в размере 30 млрд рублей.