​На поддержку многодетных семей в Югре планируют выделить 4 млрд рублей

Власти Югры планируют выделить порядка четырех миллиардов рублей на реализацию программы жилищной поддержки многодетных семей. Эти средства пойдут на выплаты взамен земельным участкам. Ориентировочно деньги смогут получить 3700 югорских семей. Об этом шла речь заседании Совета при губернаторе Югры по развитию местного самоуправления, которое провела глава региона Наталья Комарова.

Новая мера поддержки реализуется с лета 2016 года, напомнили в департаменте общественных и внешних связей. Выплатой уже воспользовались 346 многодетных семей, преимущественно проживающих в Нижневартовске, Нефтеюганске, Нягани и Сургуте. Общей размер выплат составил более 390 миллионов рублей. Глава Сургута Вадим Шувалов, принявший участие в заседании, уточнил, что по глава региона поручила до конца 2018 года определить конкретные сроки решения проблемы очередности в получении выплат и земельных участков.

Несмотря на популярность новой меры поддержки, участки земли продолжают выделяться. В прошлом году их получили 348 семей. «Это мало, но все-таки - это лучший показатель за годы реализации программы», - подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова. Так, для сравнения, в 2015 году многодетные семьи получили 173 участка, а в 2014 – 102.

С 2011 года, когда в округе началась реализация программы обеспечения граждан, относящихся к льготным категориям, бесплатными земельными участками для индивидуального жилищного строительства, ими обеспечены 1107 югорских многодетных семей, на участках введено 1711 квадратных метров жилья. Однако сегодня в очереди на получение участка стоят еще 7910 граждан, имеющих трех и более детей.