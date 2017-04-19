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​Жители Югры стали чаще «пропадать» в мобильной библиотеке

Связисты выяснили, какие книги «живут» в смартфонах югорчан. Мобильные читатели чаще всего интересуются романами «Шантарам», «Счастливая Россия» и книгами по развитию личной эффективности. Таковы данные предпочтений пользователей сервиса «МегаФон.Книги от Bookmate».

Россия занимает второе место в рейтинге самых читающих стран мира. По результатам опроса международного института исследований GfK, 59% респондентов в нашей стране читают книги ежедневно или почти каждый день, либо хотя бы раз в неделю.

Все популярнее становится чтение книг на смартфоне. Чаще других для этой цели телефон используют жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Свердловской и Тюменской областей, а также Пермского края.

«Со смартфоном и быстрым интернетом книги писателей всех стран и эпох могут за секунды оказаться в ваших руках. Поэтому многие наши клиенты пользуются смартфоном с удобным широким экраном и берут любимые книги в дорогу, в кафе, на прогулку. Только за год количество мобильных чтецов в регионе выросло в 1,5 раза», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» Сергей Алферов.

Топ-5 книг зарубежных авторов

Грегори Дэвид Робертс, «Шантарам»

Джефф Сандерс, «Доброе утро каждый день. Как рано вставать и все успевать»

Дженнифер Уорф, «Вызовите акушерку»

Энн Тайлер, «Уроки дыхания»

Крис Бэйли, «Мой продуктивный год. Как я проверил самые известные методики личной эффективности на себе»

Топ-5 книг российских авторов

Борис Акунин, «Счастливая Россия»

Анна Красильщик, «Три четверти»

Антон Зайниев, Дарья Варламова «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»

Андрей Солдатов, Ирина Бороган, «Битва за Рунет. Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас»

Михаил Зыгарь, «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России»

Сервис «МегаФон.Книги от Bookmate» — это доступ более чем к 100 000 книг на 17 языках мира. При первом подключении в течение 7 дней доступ к тысячам книг – бесплатный.

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 200 000 абонентов.


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Сегодня в 09:18, просмотров: 178, комментариев: 0


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