​В Советском районе длинномер раздавил УАЗ, пострадал человек // ФОТО

За прошедшие сутки, 18 апреля, в Югре произошло шесть автоаварий, в которых шесть человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД округа. Одно из ДТП с пострадавшими случилось в 12.45 на 362 километре автодороги «Югра» в Советском районе. Водитель, управляя автопоездом в составе тягача Интернейшнл 91001 с полуприцепом, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате столкновения 41-летний пассажир УАЗа получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры