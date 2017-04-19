​В югорских школах прошла неделя финансовой грамотности // ФОТО, ВИДЕО

Сбербанк выступил генеральным партнёром Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи. C 9 по 16 апреля 2017 года в школах Сургута и Нижневартовска состоялись открытые уроки, порядка 200 выпускников узнали, как можно сохранить и приумножить средства. Школьники 7-9 классов побывали на экскурсиях в офисах банка, где им рассказали о правилах безопасности при пользовании картами и приложением Сбербанк Онлайн. Ребята узнали, как можно открыть банковскую карту или вклад, а также оформить образовательный кредит.

«Сотрудники банка выбрали понятную и интересную форму обучения. Когда рассказали о том, как можно вложить тысячу рублей и получить через семь лет сто тысяч – у детей появился живой интерес, – рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №45 г. Сургута Татьяна Лимонова. – Хотя у многих старшеклассников уже есть банковская карта, о способах экономии и приумножения средств многие узнали только сейчас. Прививать финансовую культуру нужно с самого детства, Сбербанк в роли учителя отлично справляется с этой задачей».

«Финансовой грамотностью необходимо обладать каждому человеку. У Сбербанка есть все необходимые инструменты для передачи знаний подрастающему поколению. Очень важно со школьных лет учить детей правильно относиться к деньгам, распределять свой бюджет, копить средства на определенные цели», – прокомментировал управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов.

Экскурсии для школьников в офисы банка в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске продлятся до 15 мая 2017 года. Школьные группы до 20 человек могут записаться для участия в образовательных мероприятиях, обратившись в департамент образования муниципалитета.