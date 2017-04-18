​Жители Югры могут поддержать проект по цифровой грамотности для детей и подростков «Сетевичок»

Жителей Югры приглашают проголосовать за международный проект по цифровой грамотности для детей и подростков «Сетевичок», реализуемый на площадке временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. Он прошел в четвертьфинал конкурса на соискание Премии Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.

«Этот конкурс – не имеющая аналогов глобальная информационная платформа для выявления и демонстрации успешного передового опыта в использовании информационно-коммуникационных технологий для достижения устойчивого развития, а сама награда – знак признания. Цель проекта – формирование у школьников и студентов России и государств постсоветского пространства компетенций цифрового гражданина для успешной и безопасной жизни и учебы во Всемирной сети», - рассказали в департаменте образования Югры.

Дистанционное голосование за лучшие проекты продлится на сайте конкурса до 30 апреля 2017 года.

«Сетевичок» был запущен в 2013 году по инициативе школьника Сергея Абрамова. Проект представляет собой справочно-информационную систему для детей о кибербезопасности и цикл мероприятий, включающий в себя обучающий онлайн-квест, дистанционные исследования образа жизни детей в сети и конкурс детских сайтов. Только в прошлом году в конкурсах «Сетевичка» приняли участие порядка 260 000 школьников из России и 11 государств постсоветского пространства, что стало крупнейшим детским мероприятием в истории Рунета. Организаторами мероприятия выступили Международный союз электросвязи, Программа развития ООН, Юнеско, Конференция ООН по торговле и развитию и другие организации ООН. На конкурс проект представил Минкомсвязи России.