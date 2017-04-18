​На дороги регионам выделено 30 миллиардов рублей

В 2017 году году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет построено, реконструировано и отремонтировано около пяти тысяч километров дорог, ликвидировано более тысячи очагов аварийности. Регионам на эти цели выделены средства в размере 30 млрд рублей.

Данные на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Важно, чтобы они были максимально быстро доведены до муниципального уровня, как можно быстрее объявлены конкурсы, началась практическая работа. Плановые сроки, обращаю внимание, уже наступили. Сегодня хотел бы услышать от коллег-губернаторов, как эта работа построена», - приводят слова председателя правительства на сайте кабмина.

Также премьер обратил внимание на необходимость наладить обратную связь. «Любой человек, которому небезразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, какие участки дорог будут ремонтироваться, когда они будут ремонтироваться. Это всегда вызывает самый живой интерес со стороны населения. Любой автомобилист может сообщить о некачественном ремонте, ямах, которые образуются на дорогах. Сейчас для этого достаточно мобильной связи», - подчеркнул Медведев.

Отметим, что в Югре активисты ОНФ еще в феврале нанесли на «карту убитых дорог» первый объект - Самотлорская дорога — автотрасса 3ПС Нижневартовска.