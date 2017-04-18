16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  55,9793   EUR  59,6124  

​На дороги регионам выделено 30 миллиардов рублей

Дмитрий Медведев поручил оперативно довести их до муниципального уровня

Фото: onf.ru
Фото: onf.ru

В 2017 году году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет построено, реконструировано и отремонтировано около пяти тысяч километров дорог, ликвидировано более тысячи очагов аварийности. Регионам на эти цели выделены средства в размере 30 млрд рублей.

Данные на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Важно, чтобы они были максимально быстро доведены до муниципального уровня, как можно быстрее объявлены конкурсы, началась практическая работа. Плановые сроки, обращаю внимание, уже наступили. Сегодня хотел бы услышать от коллег-губернаторов, как эта работа построена», - приводят слова председателя правительства на сайте кабмина.

Также премьер обратил внимание на необходимость наладить обратную связь. «Любой человек, которому небезразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, какие участки дорог будут ремонтироваться, когда они будут ремонтироваться. Это всегда вызывает самый живой интерес со стороны населения. Любой автомобилист может сообщить о некачественном ремонте, ямах, которые образуются на дорогах. Сейчас для этого достаточно мобильной связи», - подчеркнул Медведев.

Отметим, что в Югре активисты ОНФ еще в феврале нанесли на «карту убитых дорог» первый объект - Самотлорская дорога — автотрасса 3ПС Нижневартовска.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:51, просмотров: 179, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Городская бессмыслица // ИНФОГРАФИКА

​Городская бессмыслица // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru не видит пользы от прошедшего в Сургуте урбанистического форума
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 17:12
191 0
«Нефть выросла на геополитических новостях, поэтому не обольщайтесь...» // АУДИО

«Нефть выросла на геополитических новостях, поэтому не обольщайтесь...» // АУДИО
Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер Сегодня в 11:26
182 0
​Предложение, от которого нельзя отказаться

​Предложение, от которого нельзя отказаться
В «Дай Лапу» мне предложили попробовать себя в роли оператора «горячей линии». Казалось, что в этом нет ничего сложного – бери телефон и отвечай на звонки. На самом же деле всё не так просто.
Александр Побережный, главный редактор портала «О, Сургут!» Сегодня в 10:15
321 3
Живете выше 16-го этажа? Готовьтесь, что во время пожара вам никто не поможет

Живете выше 16-го этажа? Готовьтесь, что во время пожара вам никто не поможет
«Новый Город» выяснял, до куда не доберутся и не дотянутся сургутские огнеборцы, даже если очень захотят
Лилия Сулейманова 17 апреля в 16:13
553 1
Нам нужно выйти на новый уровень

Нам нужно выйти на новый уровень
Это позволит посмотреть на ситуацию с общественными пространствами в городе с другого ракурса
Алексей Фокеев, директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута 16 апреля в 19:01
781 4
«Это праздник добра, душевного тепла и милосердия, торжества созидательных сил...»

«Это праздник добра, душевного тепла и милосердия, торжества созидательных сил...»
Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с праздником христианского календаря Христовым Воскресением
Наталья Комарова, губернатор ХМАО-Югры 16 апреля в 12:14
388 3
​По итогам урбанистического форума ждем готовые проекты

​По итогам урбанистического форума ждем готовые проекты
На проходящем на этих выходных в Сургуте II урбанистическом форуме «Среда со смыслом» присутствует большой десант из городской администрации
Роман Богач, начальник управления экологии и природопользования администрации Сургута 15 апреля в 15:04
750 0
​Надо повышать цену владения автомобилем

​Надо повышать цену владения автомобилем
Без этого транспортное поведение российских автовладельцев не изменится
Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ 15 апреля в 13:26
1417 21
​Сургутская неделя. ​Перспективы и смыслы

​Сургутская неделя. ​Перспективы и смыслы
Сургуту «светят» деньги и урбанистический форум
Олег Владимиров 15 апреля в 08:00
522 0
Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали

Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали
Газета «Новый Город» начала серию публикаций об уничтожении поймы Оби с рассказа о бетонном остове возле «Сургут Сити Молла»
Анастасия Семихатских 14 апреля в 11:37
2005 7
​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ

​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ
Как геополитика вторгается в экономику: новости из мира финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 12 апреля в 17:02
671 1
​Битва за молодежь

​Битва за молодежь
Без молодого поколения «цветная революция» невозможна
Александр Пурышев, политолог 12 апреля в 16:56
1054 21
​Проект «Зарница» как база для новой молодежной политики

​Проект «Зарница» как база для новой молодежной политики
Мы презентовали наши идеи, которые после двух сезонов проекта стали еще более масштабными и интересными, губернатору Югры Наталье Комаровой.
Сергей Мелашенко, председатель РОО «Зарница» 12 апреля в 16:40
6131 84
​Весна 1961 года

​Весна 1961 года
В первой в белом кителе был Юра. Как по команде, все закричали и, забив на предупреждение с проехавшей ранее машины, бросились к автомобилю с космонавтом. Мы ловили каждое движение, каждый взгляд Юры. Он похлопал рукой по плечу водителя, и машина плавно остановилась.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества «Святой Климент Охридский» 12 апреля в 10:20
464 0
​Меняем город силами самого города

​Меняем город силами самого города
14-15 апреля представители власти, бизнеса и креативной интеллигенции Сургута соберутся в рамках II урбанистического форума
Центр прикладной урбанистики Сургут 11 апреля в 12:26
660 1
«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой

«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой
Эксперты гадают: неужели «Сургутнетфегаз» перестал поддерживать своего ставленника А. Трубецкого?
Артем Мазнев 11 апреля в 12:16
1547 5
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика