В Югре расширяют применение инновационных технологий лечения рака

В онкологическом центре Окружной клинической больницы прошел круглый стол «Клиническое применение прибора для интраоперационной лучевой терапии «Intrabeam». Сотрудники онкоцентра, руководитель направления интраоперационной лучевой терапии Роман Фомин и представитель компании в России и СНГ «Carl Zeiss» Велко Стойменов обсудили области применения методики интраоперационной радиотерапии.

Интраоперационная лучевая терапия - новый метод лечения онкологических больных. Технология является комбинированным лечением. Однако в некоторых случаях может полностью заменить продолжительное облучение в послеоперационном периоде. В пресс-службе ОКБ напомнили, что впервые методику лучевой терапии «Intrabeam» специалисты Окружной клинической больницы внедрили в декабря 2015 года. За это время пролечено 20 человек. Технология была применена пациентам с опухолями молочной железы и с опухолями головного мозга. При этом области применения интраоперационной лучевой терапии гораздо шире. Об этом и шла речь на круглом столе.

Роман Фомин и Велко Стойменов поделились с коллегами научными исследованиями и их результатами, которые они получили за последние годы использования данной методики. Интраоперационная лучевая терапия успешно себя зарекомендовала в лечении онкологических заболеваний лор-органов, рака кишечника, саркомы мягких тканей, метастазов в позвоночнике и других. Доказано, что комбинированное лечение с применением интраоперационной лучевой терапии снижает частоту местных рецидивов и повышает показатели безрецидивной выживаемости от злокачественных новообразований.

«Наш, пока еще небольшой опыт, не разнится с мировым. Несомненно, технология заслуживает внимания, поэтому в дальнейшем мы планируем внедрить интраоперационную методику для лечения и других форм злокачественных новообразований» - отметил медицинский физик онкологического центра Ханты-Мансийска Никита Асеев.