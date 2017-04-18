​Югорчане могут оформить ипотеку в Сбербанке под 8,4% годовых

Сбербанк и строительная компания «Новые бизнес технологии» запустили программу жилищного кредитования со ставкой 8,9% годовых. При условии электронной регистрации договора долевого участия процентная ставка по ипотеке будет снижена до 8,4%. Предложение распространяется на квартиры в жилом комплексе Сургута «Новые ключи». По условиям программы минимальный первоначальный взнос должен составлять 15% от стоимости жилья, максимальный срок кредитования – 7 лет.

«Как показывает практика, большинство югорчан выплачивают ипотечный кредит в среднем за 5-7 лет. Именно поэтому мы предложили нашим клиентам новую программу жилищного кредитования с комфортными условиями и сниженной процентной ставкой. Новый сервис электронной регистрации сделки в свою очередь позволит сэкономить время и получить дополнительный дисконт к действующей процентной ставке», – комментирует заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

Получить подробную консультацию и подать заявку на кредит по программе ипотечного кредитования с субсидированием процентной ставки можно в отделениях банка и в офисах продаж застройщиков.